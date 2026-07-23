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大埔單車女夜遊遇2青年滋擾 男伴挺身「護花」遭圍毆搶袋 失證件現金

突發
更新時間：09:50 2026-07-23 HKT
發佈時間：02:41 2026-07-23 HKT

大埔白石角發生一宗因「護花」而引起的襲擊及盜竊案。今日（23日）凌晨零時許，一名52歲姓劉男子與20歲年輕女友人踩單車夜遊，其間女伴遭兩名青年搭訕滋擾，劉男挺身而出卻慘遭圍毆打傷，更被對方搶去隨身財物。

據了解，事發時劉男與姓何女伴由大埔廣福邨踏單車至白石角，當兩人途經創新路公廁時，劉男前往如廁，留下何女在公廁外等候。其間兩名年約18至20歲的青年經過，見何女孤身一人，竟上前搭訕糾纏。其後劉男步出公廁，目睹女伴被兩名陌生男子滋擾，連忙上前「護花」解圍，並與該兩名青年爆發激烈口角。爭執期間，兩名青年突然發難動手襲擊劉男，導致劉男右臉頰及左肋骨處擦傷。

混亂中劉男的袋子掉落地上，兩名逞兇青年將袋撿走，更聲稱要將袋「掟落海」，之後拔足逃去，劉男隨即報警求助。警方及救護員接報到場，發現傷者清醒，於是將他送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。警方在現場附近一帶進行搜查，惟未發現兩名涉案青年的蹤影。

據悉，被搶去的斜孭袋內有個人證件及20元現金。警方將案件列作「襲擊造成身體實際傷害」及「盜竊」，交由大埔警區刑事調查小隊第10隊接手跟進，正追緝兩名涉案青年歸案。

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