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海關放蛇打擊全港私煙零售點  檢59萬元貨拘11人 包括報檔士多等東主

突發
更新時間：17:53 2026-07-22 HKT
發佈時間：17:53 2026-07-22 HKT

香港海關自7月12日起在全港多個地區採取針對香煙零售點的執法行動，成功檢獲共約13萬支懷疑未完稅香煙，估計市值共約59萬元，應課稅值約43萬元，並拘捕11人。

行動期間，海關人員喬裝顧客在不同香煙零售點，包括報檔、士多、雜貨店及流動小販檔進行試購，並在11個分別位於西灣河、油麻地、葵涌及沙頭角的香煙零售點發現有香煙以低於法定稅款的價格出售。海關人員隨即採取執法行動拘捕有關東主及店員共11人，包括5男6女，年齡介乎31至75歲。

其中一個涉案香煙零售點。政府新聞處圖片
其中一個涉案香煙零售點。政府新聞處圖片
其中一個涉案香煙零售點。政府新聞處圖片
其中一個涉案香煙零售點。政府新聞處圖片

行動仍然繼續進行，海關呼籲香煙零售商切勿售賣來歷不明的香煙及對來貨價低於法定稅款的香煙提高警覺。根據《應課稅品條例》（第109章），如有任何香煙予以要約出售或要約供應，而該項要約的代價，價值低於對該支香煙所徵收稅款的稅率，則該支香煙即為應課稅品。此外，任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅香煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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