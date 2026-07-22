慈雲山中心超市火警釀兩傷 六旬男廚師燒傷手 街坊掩鼻逃生

慈雲山發生火警。今日（22日）下午4時許，警方接獲報案，指毓華街23慈雲山中心2樓一間售賣新鮮食材及熟食的超級市場突然起火，冒出大量濃煙。據了解，超市灑水系統將火救熄，消防趕抵後動用一條喉及一隊煙帽隊處理，約35分鐘後停止動員。

事件中，大約30人需要疏散，一名63歲姓黎男廚師手部燒傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，另外一名31歲姓陳女職員則吸入濃煙不適，拒絕送院。人員初步調查，相信有人於超市加熱部煮食期間，疑爐頭過熱搶火肇禍，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

根據網上圖片所見，商場在火警期間一度被灰濛濛的濃煙籠罩，多名街坊都掩鼻逃生。