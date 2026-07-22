洪水橋老翁疑切割石油氣罐 突爆炸燒傷胸口 鄰居：啲皮燒燶咗

洪水橋天地人路丹桂村305號一間石屋旁的空地，今（22日）下午2時17分，一名年約70至80歲男子疑在處理石油氣罐期間，發生爆炸冒火，他胸口及上半身燒傷，幸仍然清醒，鄰居發現報警求助，救護員接報到場將事主送往屯門醫院治理。警方及消防正調查事件。

現場所見，空地遺下數個切割過的石油氣罐。據姓莫事主的鄰居劉先生表示，當時聽到有人大嗌，他即走出門外查看。「見到佢（傷者）冇著衫，坐喺地下，胸口啲皮燒到燶咗，手腳損晒，喺度嗌痛，仲話唔使去醫院，好小事，我話唔得，燒得咁犀利。」於是劉報警求助，莫伯最後由妻子陪同送院。

劉先生說，莫伯夫婦已退休，子女亦全搬出，平日莫伯喜執爛銅爛鐵，切割好疊成一車攞去回收場出售，賺到茶錢花費。「佢平日都係咁運作，但今次終於出事。」