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洪水橋七旬翁疑切割石油氣罐 突爆炸燒傷胸口 鄰居：啲皮燒燶咗

突發
更新時間：16:38 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:38 2026-07-22 HKT

洪水橋天地人路丹桂村305號一間石屋旁的空地，今（22日）下午2時17分，一名76歲姓莫男子疑在處理石油氣罐期間，發生爆炸冒火，他臉、胸、手及腳燒傷，幸仍然清醒，鄰居發現報警求助，救護員接報到場將事主送往屯門醫院治理。

經初步調查，人員相信莫翁使用工具切割懷疑石油氣罐時，意外搶火燒傷，警方將案件列有人意外受傷。

現場所見，空地遺下數個切割過的石油氣罐。據姓莫事主的鄰居劉先生表示，當時聽到有人大嗌，他即走出門外查看。「見到佢（傷者）冇著衫，坐喺地下，胸口啲皮燒到燶咗，手腳損晒，喺度嗌痛，仲話唔使去醫院，好小事，我話唔得，燒得咁犀利。」於是劉報警求助，莫伯最後由妻子陪同送院。

劉先生說，莫伯夫婦已退休，子女亦全搬出，平日莫伯喜執爛銅爛鐵，切割好疊成一車攞去回收場出售，賺到茶錢花費。「佢平日都係咁運作，但今次終於出事。」

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