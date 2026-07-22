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車Cam直擊｜屯門的士男乘客突跳車倒地 網民嚇親：唔使搵命搏

突發
更新時間：16:26 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:26 2026-07-22 HKT

網上流傳兩段驚險車Cam片段，片中見到一輛新界的士沿新界環迴公路行駛，其間坐在後座的男乘客竟突然推開車門，跌出車外，非常牙煙，幸後方駛至的車輛及時收油，未有撞上男子，否則後果堪虞。

社交平台facebook「屯門公路塞車關注組」流傳兩段車cam片段，影片的左下角顯示事發時間為今日（22日）下午2時54分，當時有多輛車在新界環迴公路往荃灣方向行駛，熙來攘往，其間一輛新界的士沿慢線行駛，至屯門井財街社區會堂附近時，後座一名戴太陽眼鏡的男子突然打開左車門，之後跳車。

當時男子曾望向後方的車，幸的士司機見狀立即收慢速度及停車，尾隨的車輛亦及時收掣及閃避。男子倒地後在地上打跟斗，數秒後他爬起身，並坐在公路旁邊。片段就此結束，未知男子最後情況及其傷勢。

片段引起網民熱議，不少網民覺得行為驚險，有網民更指片主及尾隨的小巴司機反應迅速，否則便會釀成嚴重車禍，「唔想俾錢落車都唔使搵命搏」、「冇$俾的士錢！唯有中途跳車」、「師兄反應快」、「小巴司機都好技術，夠集中」、「搞咩呀條友，睇得戲多」。

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