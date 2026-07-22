海關月內破5宗內河船走私案 檢未獲進出口許可證美容減肥針劑等 市值$8750萬元

香港海關在過去一個月重點打擊利用內河船的海運走私活動。行動中，海關成功截獲五艘由香港出發前往澳門的內河船，並在船上檢獲大批未列艙單的走私物品，當中包括懷疑受管制藥劑製品、美容及減肥針劑、煙草產品及懷疑受管制的海參等，總市值高達約港幣8750萬元。由於輸出藥劑製品受法例規管，必須向相關部門申請進出口許可證。海關相信不法分子是為逃避申請許可證時涉及的繁複程序，因此鋌而走險偷運相關貨物。

貨物申報粗疏圖魚目混珠

港口及海域科海域行動組督察陳景鋒指出，涉案的五艘內河船上均載滿大批散裝貨物與貨櫃。海關人員登船搜查並要求船員出示載貨艙單時，發現文件內容極為粗疏，未能真實反映船上的貨物狀況。不法份子企圖以魚目混珠的手法，將已報關與未報關的物品混雜在一起偷運，藉此蒙混過關。海關人員其後將船隻押返屯門海關船隊基地作進一步詳細檢驗，成功起出大批未列艙單貨物，當中包括有懷疑受管制的乾海參、減肥針劑、美容針劑、藥劑製品、煙草產品及釣魚用具等。案件其後已經交由有組織罪案調查科作跟進調查。

檢逾百萬件藥劑製品及針劑

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃表示，涉案物品原先報稱為日用品、保健品、衣物及電子產品等。惟經初步點算後，海關搜出約133萬件懷疑藥劑製品、3900支減肥針劑、8880支美容針劑、59公斤煙草產品、9700支香煙、1500件釣魚用具，以及約723公斤懷疑受管制的乾海參。五宗案件目前已交由有組織罪案調查科跟進，海關將繼續追查貨物來源、付貨人公司資料及最終目的地，不排除日後會有涉案人士被捕。

逃避規管與稅收成走私誘因

海關留意到五宗案件中，不法份子都企圖利用一些魚目混珠的方式，將一些已經報關的貨物及沒報關的物品混雜在一起，偷運這些走私物品，企圖蒙混過關。但在海關人員仔細查驗下，都能成功截查到該批貨物。

海關估計，今次案件中不法分子走私的主要誘因，是去逃避這些相關的規管以及逃避稅收。首先，輸出藥劑製品是受到法例規管，必須要先跟相關部門去申請進出口許可證。海關相信不法分子是為逃避申請許可證中一些比較繁複而嚴謹的核查程序，遂鋌而走險，偷運這批貨物。

另外，根據資料顯示，輸入一些煙草產品去澳門，是需要繳交稅項。所以逃避目的地的稅項，亦有機會是不法分子走私的誘因之一。

海關重申，走私屬嚴重罪行，輸入或輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年。海關呼籲市民若有走私活動資料，可透過24小時熱線或專用電郵作出舉報。