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懲教先鋒領袖走進廣州海珠 探索人工智能前沿 厚植家國情懷

突發
更新時間：14:55 2026-07-22 HKT
發佈時間：14:55 2026-07-22 HKT

為深化穗港青少年交流，推動香港青年認識大灣區科創發展並傳承中華文化，由香港海珠各界聯合會與懲教署聯合主辦的「懲教先鋒領袖海珠高新科技青少年交流團」，於7月18日至19日一連兩日走訪廣州海珠區。懲教署署長黃國興親自帶領30名懲教先鋒領袖深入大灣區科創一線企業與歷史文化場館，拓闊視野並涵養家國情懷。 

交流團先後參觀了琶洲人工智能數字經 濟實驗展廳與代表性科創企業雲蝶科技。
交流團先後參觀了琶洲人工智能數字經 濟實驗展廳與代表性科創企業雲蝶科技。

聚焦科創前沿：探索 AI 發展機遇

交流團先後參觀了琶洲人工智能數字經 濟實驗展廳與代表性科創企業雲蝶科 技。一眾懲教先鋒領袖透過沉浸式展陳與現場互動，直觀了解人工智能、大數據及雲計算在智慧城市和教育領域的多 元應用，進一步加深了香港青年對大灣區科創就業前景與發展機遇的認知。

交流團走訪了國家級愛國主義教育基地孫中山大元帥府紀念館，回顧孫中山先生的光輝歷史。
交流團走訪了國家級愛國主義教育基地孫中山大元帥府紀念館，回顧孫中山先生的光輝歷史。

文史非遺研學：厚植愛國文化認同 

愛國歷史學習： 交流團走訪了國家級愛國主義教育基地孫中山大元帥府紀念館，回顧孫中山先 生的光輝歷史，深刻體會先輩的愛國擔當，有效提升民族自豪感。

非遺文化體驗： 一眾懲教先鋒領袖前往灣區民族手工藝術中心，親身參與廣繡、廣彩等嶺南傳統手工技藝創作，在動手實踐中加深對國家優秀傳統文化的認同與熱愛。

黃國興署長勉勵一眾懲教先鋒領袖時表示，他希望這班香港的未來領袖從這片科技旅程出發，心懷夢想、 腳踏實地，用科技點亮青春，以創造改寫未來，以知識貢獻祖國。
黃國興署長勉勵一眾懲教先鋒領袖時表示，他希望這班香港的未來領袖從這片科技旅程出發，心懷夢想、 腳踏實地，用科技點亮青春，以創造改寫未來，以知識貢獻祖國。

未來展望

一眾懲教先鋒領袖表示，是次交流 程充實且極具意義，不僅打開了科創視野，更深刻理解了國家歷史文化根脈，獲益良多。黃國興署長勉勵一眾懲教先鋒領袖時表示，他希望這班香港的未來領袖從這片科技旅程出發，心懷夢想、 腳踏實地，用科技點亮青春，以創造改寫未來，以知識貢獻祖國。

署長為海珠代表帶來一份獨具深意的特色禮物——海珠區地標廣州塔立體模型。此模型由香港懲教署採用回收咖啡渣透過3D打印技術製作而成，賦予咖啡渣全新價值與生命，同時寄望每個人皆有重塑自我、蛻變成長的機會。一物三用，可作卡片座、筆筒、手機支架，融合環保創科理念，亦凝結穗港兩地深厚情誼。

懲教署強調，青年正向培育及國情教育至為重要。署方未來將持續舉辦多元化的內地交流與研學參訪活動，協助青年建立正向的國家觀念，並鼓勵新一代主動把握大灣區的發展機遇，將個人發 展積極融入國家發展大局。

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