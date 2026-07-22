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荃灣「子彈仔」街童｜大鬧公園濕紙巾擲途人 警拘4男童涉襲擊及擾亂秩序

突發
更新時間：16:33 2026-07-22 HKT
發佈時間：14:02 2026-07-22 HKT

荃灣有街童踩「子彈仔」出沒，沿途隨機襲擊途人。社交平台Threads流出短片，顯示多輛俗稱「子彈仔」的改裝單車，不分晝夜在荃灣西海傍穿梭，沿途有單車上的少年手執雜物，隨機擲向途人後逃去。警方經調查後，拘捕4名男童涉嫌普通襲擊及公眾地方內擾亂秩序行為，其中一人更為13歲男學生，案件交由荃灣警區反黑組第一隊接手跟進。

據了解，兩名分別45歲姓李和69歲姓王的受害男街坊，分別於本月18日和19日晚上兩段時間，在荃灣公園內被6至7名踏單車的青少年用濕紙巾襲擊背部，其後兩人分別向警方報案。

從網上流出的片段所見，最少有3名途人遇襲。其中一名男途人於白晝在海濱散步，未料突然身後被物件擲中。他一度未及反應，只見多輛「子彈仔」從身邊駛過，目送該批單車離開。片中又顯示，有單車少年拿着兩款同一牌子但不同顏色的「馬蹄鐵」。其後畫面一轉，多輛「子彈仔」闖入荃灣公園，其中一名單車少年手持物件，作勢擲向一名長者。該名長者見狀受驚，連忙喝止少年：「你掟吖嗱，我報警。」惟少年未有罷休，隨即將手上物件擲向該名長者，然後繼續踏着單車逃去。

至近片末，所見當時是晚上時分，一名女街坊亦懷疑遇襲，破口大罵，片段至此結束。片段惹來網民熱議，批評涉事的「子彈仔」少年是「廢青」、「欺善怕惡嘅垃圾，專恰老人家」，又直指事件涉及「隨機傷人」、「普通襲擊罪，有CCTV，好快拉到」。消息稱，警方相信片中的「馬蹄鐵」只是男童自己拍照，並沒有用作襲擊途人。

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