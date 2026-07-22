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海關放蛇打擊零售層面私煙 兩周拘11人檢獲近60萬元未完稅香煙

突發
更新時間：11:39 2026-07-22 HKT
發佈時間：11:39 2026-07-22 HKT

海關在今年7月12日至今，在全港多區進行放蛇行動，發現有部分商戶以平價方式，出售俗稱「白牌煙」的懷疑未完稅香煙。行動中，海關人員合共檢獲約13萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約59萬元，應課稅值約為43萬元，並拘捕11名涉案人士。

喬裝顧客多區「放蛇」 掃蕩各類零售商販


海關稅收罪案調查科調查主任蔡卓勳講述行動詳情時表示，在過去兩星期的行動期間，海關人員鎖定不同類型的香煙零售點，包括報檔、士多、辦館、雜貨店以及部分流動小販檔，並喬裝成顧客進行試購。執法人員分別在西灣河、油麻地、葵涌及沙頭角共11個零售點，發現有店舖涉嫌以低於應課稅價值的價格出售香煙。海關隨即採取行動，拘捕相關店舖的職員及東主，被捕的5男6女，年齡介乎31歲至75歲。蔡卓勳強調，相關打擊行動目前仍然繼續，不排除未來會有更多涉案人士被捕。

不法分子出售「白牌煙」 企圖魚目混珠


海關在調查中發現，部分零售點不僅公然售賣私煙，更有部分商戶以平價方式，出售俗稱「白牌煙」的懷疑未完稅香煙。這類香煙的包裝與一般已完稅香煙極為相似，並且同樣附有法定的健康忠告，企圖混淆視聽。蔡卓勳指出，根據去年九月已經生效的新修訂《應課稅品條例》，這類以低於法定稅價出售的「白牌煙」，在法律上會被直接推定為未完稅的私煙，除非涉案人士能夠提供已經完稅的充分證明。

海關籲商戶提高警惕 買賣私煙最高可囚七年


針對上述情況，海關呼籲所有香煙零售商切勿貪圖便宜而出售來歷不明的香煙，並必須對來貨價低於法定稅價的香煙產品提高警惕，以免誤觸法網而負上刑責。海關重申，買賣私煙均屬於嚴重的違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人士若涉及處理、管有、售賣或販賣私煙，一經法庭定罪，最高可面臨罰款200萬元以及監禁7年的刑罰，市民及商戶切勿以身試法

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