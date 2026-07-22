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珍惜生命│觀塘酒店男住客燒炭 送院不治

突發
更新時間：09:41 2026-07-22 HKT
發佈時間：09:41 2026-07-22 HKT

今日（22日）早上8時21分，觀塘偉業街163號一酒店的一名男住客，被發現在房間內燒炭自殺，昏迷不醒；職員報警求助。救護員到場，將年約50多歲的事主送往聯合醫院搶救，惜終告不治。警方正調查事件。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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