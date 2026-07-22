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珍惜生命｜觀塘聯合醫院男子飛墮山坡 呼救聲驚動保安報警 送院不治

突發
更新時間：04:30 2026-07-22 HKT
發佈時間：04:30 2026-07-22 HKT

觀塘基督教聯合醫院有人墮樓。周二（21日）晚上約11時36分，警方接獲保安員報案，指聽到聯合醫院附近山坡有人呼喊救命。救援人員接報到場，發現一名男子倒臥於山坡附近，被困於混凝土牆與鋼板之間，陷入昏迷。消防員其後將男子救出，但他已沒有呼吸及脈搏，由救護車送往聯合醫院，終告不治。

警方經初步調查，證實死者是47歲姓殷男子，相信他沿協和街樓梯到達聯合醫院1樓，其間徘徊數分鐘後，放下個人物品，攀越約1.4米高圍欄，跳下約8米高的山坡。警方於平台檢獲一對棕色鞋及死者的個人物品，但沒有發現遺書。

據悉，死者生前獨居並患有思覺失調，須在北區醫院覆診；近月他情緒低落，出現幻聽及幻覺。其死因有待驗屍確定，警方將案件列作自殺處理，交由秀茂坪警區雜項調查隊跟進。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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