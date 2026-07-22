珍惜生命｜觀塘男子天橋飛墮山坡 傳呼救聲驚動途人報警 送院不治

觀塘發生懷疑墮橋事件。昨日（21日）晚上約11時36分，警方接獲途人報案，指有人在觀塘協和街一帶呼喊救命。

警方及救援人員接報到場，發現一名47歲姓殷男子倒臥於附近山坡位置，當時陷入昏迷，由救護車送往基督教聯合醫院搶救，其後被證實死亡。

警方經初步調查，相信事主由上址一條天橋墮下。人員在現場沒有檢獲遺書，案件列作自殺處理。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service