車CAM直擊｜屯公泥頭車疑貨物堆疊過高 卡板飛脫墮路面險擊中尾隨車輛 片主：差0.1秒中招

網上近日流傳一段車Cam影片，拍攝到一輛泥頭車在屯門公路行駛期間，懷疑車上貨物堆疊過高，數塊木卡板凌空飛脫跌落路面，險些擊中後方車輛，引起網民熱議。

片段長約20秒，顯示事發於昨日（21日）下午1時44分左右。當時正值下雨天，一輛黃色泥頭車沿屯門公路往荃灣方向行駛，駛經近深井一條行人天橋底時，車斗內疑載有大量建築材料，其中數塊木卡板懷疑因堆放過被吹起，隨即凌空翻轉飛出車外，跌落行車線中央，橫亙路面。

拍攝片段的車輛當時緊隨其後，司機及時煞停，並在安全情況下切線避過障礙物繼續行駛。片主將片段上載至社交平台後，形容事發一刻驚險萬分，留言稱：「師公保佑」、「死神來了」、「我差0.1秒大步『𨈇』過，後面都差啲串燒，要劏雞還神」，又標註涉事泥頭車車牌號碼。

事件引來大批網民討論，有人直言「好危險」、「一定要打999」、「片主要還神」，亦有人指出若木卡板擊中電單車騎士，後果不堪設想；另有網民着片主報警，「做佢啦！」、「一定要舉報」。

警方表示，昨日（21日）下午1時49分接獲司機報案，指屯門公路往九龍方向近深井一帶有木卡板跌落路面，案件列作「阻街」處理，暫時未有接獲有人受傷報告。