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中環券商遭挪用半億｜交易員擅開數倍槓桿炒燶股 公司暫蝕1.5億惟仍持倉 確實損失待定

突發
更新時間：22:21 2026-07-21 HKT
發佈時間：22:21 2026-07-21 HKT

中環環球大廈一名證券行交易員，涉嫌盜竊被捕。消息指該名交易員在最近半年，涉嫌未經授權挪用公司5000萬元作保證金，進而擅自代表公司「開槓桿」數倍，融資數億元炒股，直至公司查帳時才揭發事件。因公司目前仍持有相關股票，以目前股價估計公司暫時損失約1.5億元。不過由於股票價格不斷波動，損失仍待確定。

相關報道：中環證券行投資經理挪用公司戶口炒股 蝕至少5000萬元被捕

警方接報到場調查。資料圖片
警方接報到場調查。資料圖片

消息指，事發於今年1月9日至7月20日期間，涉案26歲姓袁男子，涉嫌在未經公司授權及同意下，挪用公司5000萬元作為保證金，從而融資數億元代表公司炒股。至近日，公司經審計查帳揭發事件，並報警求助。據悉事發後，公司目前持有的相關股票未有賣出，以目前股價計算暫時損失約1.5億元。不過股票價格不斷波動，確實損失仍待點算。

警方表示，昨日（7月20日）晚上接獲中區德輔道中一公司女職員報案，指一名男職員懷疑未經授權以公司帳戶內約5000萬元投資股票，損失有待點算。人員接報到場，拘捕該名26歲姓袁本地男職員，涉嫌盜竊。被捕人現正被扣留調查。中區警區重案組正跟進案件。

相關報道：中環證券行職員疑擅用公款投資輸1.5億 消息指涉「致富管理服務」 與致富證券無關

現場為中環德輔道中19號環球大廈。資料圖片
現場為中環德輔道中19號環球大廈。資料圖片
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