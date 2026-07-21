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反外圍賭博｜世界盃期間警方重錘出擊掃蕩外圍 累拘近千人檢獲3.6億元波纜

突發
更新時間：21:21 2026-07-21 HKT
發佈時間：21:21 2026-07-21 HKT

本港警方在2026國際足總（FIFA）世界盃6月至7月賽事舉行期間，在全港多區雷厲風行展開的「戈壁」及「風盾」反外圍行動。隨着賽事曲終人散，警方今日（7月21日）公佈執法成果，當中警方共搗破249個懷疑與非法賭博活動有關的處所，共拘捕991人（645男346女，16至93歲），並檢獲超過3.65億元的投注紀錄（俗稱「波纜」），及超過740萬元的現金及財物。

警方表示，991名被捕人所涉罪行包括「收受賭注」（俗稱「外圍」）、「推廣或便利收受賭注」、「向收受賭注者投注」、「經營非法賭博場所」及「洗黑錢」等。

警方共檢獲約300萬元現金的懷疑犯罪得益，以及約值440萬元相信為犯罪得益的財物。人員同時檢獲懷疑用作營運非法收受賭注的43台電腦及443部手提電話，總投注紀錄高達3.65億元。

此外，警方亦從教育方面着手，今年以「參與非法賭博．令你恨錯難返」為主題，進行一系列的預防及教育工作。當中包括：透過不同傳媒及網上渠道宣傳反非法賭博訊息，例如宣傳短片；於各區娛樂場所及策略性位置播放宣傳短片、派發宣傳單張及張貼海報；以及 與社區、學校、政府部門及其他組織緊密合作，透過不同渠道加強宣傳反非法賭博訊息。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁9個月。任何人如非法收受賭注，或推廣或便利收受賭注，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。即使賭博網站設於境外，市民如在香港參與其運作，亦可能觸犯相關《賭博條例》。 

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