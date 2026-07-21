港婦北海道車禍亡｜日港均右軚惟路況大不同 專家官方同倡兩人輪流駕駛

日本北海道富良野一帶在5日內發生兩宗涉及港人的自駕遊交通意外，導致一名53歲香港女遊客不幸身亡。有專家表示，日本與香港雖然同為右軚，港人司機可能因此掉以輕心，忽略其他實際路況差異。專家和北海道官方觀光機構，均建議自駕遊旅客最好安排兩人輪流駕駛，可避免疲勞之餘，亦可共同留意路況。

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中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，日本的駕駛席位於右邊，駕駛習慣與香港相似，這一點反而可能令港人司機掉以輕心。他強調兩地駕駛環境存在顯著不同，舉例日本景點之間路程遙遠，駕駛時間遠超香港普遍的1小時車程，自駕遊旅客或會因不習慣長時間駕駛而導致精神不足，引發疲勞駕駛。另外在陌生地方駕駛，面對不熟悉的的路牌語言及路況，同時要花時間查看導航系統，容易造成分心，增加意外風險。

為提升安全，李耀培建議計劃去日本自駕遊的旅客，應在出發前預先設置好導航，當中應包括規劃好的中途休息點，以避免在駕駛過程中因操作導航而分心；並密切留意天氣報告，防範潮濕大霧或落雪等需要特殊裝備的天氣狀況。他亦建議，最好由一位同樣懂得駕駛的乘客擔任副駕，既可以輪流駕駛，也能協助查看地圖、設置導航及共同留意路況。最後，他提醒自駕遊旅客應盡量購買足夠的保險，最好是購買「全保」，以應對不時之需。

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北海道官方提醒當地獨有駕駛陷阱

翻查北海道觀光機構營運的官方旅遊網站，官方亦指出在北海道旅行，應事先確認各城市之間的距離與移動距離。即使從地圖上看似乎很近，有時光移動就可能花上一整天的時間。官方建議駕駛移動時，盡量2人以上輪流駕駛，並且一天的駕駛距離最好維持在300公里左右。

日本當局建議在北海道旅行，應事先確認各城市之間的距離與移動距離。北海道官方旅遊網站圖片

另外，官方提醒日本國道雖十分完善，但城市之間的移動距離長，直線道路較多，因此駕駛時可能會不小心超速，容易發生事故，因此車速請勿過快。此外，由於北海道隨處均是大自然，動物衝出來的情形也不少見，尤其鹿的體重有100公斤以上，一旦相撞或導致車輛嚴重損壞，因此若看見動物，即使距離還很遠，請先放慢車速，做好隨時避開的準備。

而且司機亦不要過度勉強安排行程，例如山區的加油站及24小時營業店家欠奉，如要前往應提早入滿油；冬季駕駛時常會遇到路面結冰或積雪等危險，若不習慣這種路況的人，請勿駕駛。

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