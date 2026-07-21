世界盃│港島交通警打擊酒駕毒駕 月內拘43人包括3男童 最細15歲

港島總區交通部執行及管制組人員於舉行世界盃期間，由6月12日至7月20日在港島區展開一連串交通執法行動，共拘捕3名男童、38名男子及2名女子，年齡介乎15至70歲，分別涉嫌酒後駕駛、毒後駕駛、的士濫收車資、停牌期間駕駛、未獲授權而取用運輸工具，以及車輛牌照和保險相關的罪行等。

行動期間，人員不定時設立大型路障和進行高姿態巡邏主動截查可疑車輛。

行動期間，人員不定時設立大型路障和進行高姿態巡邏主動截查可疑車輛

行動期間，人員不定時設立大型路障和進行高姿態巡邏主動截查可疑車輛，並進行共2296次預檢酒精呼氣測試，以加強阻嚇及識別酒後駕駛者，保障道路安全。



警方強調，酒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款二萬五千元及監禁三年，或被記十分違例駕駛記分，並最少被取消駕駛資格六個月。



酒精會嚴重削弱駕駛者的判斷力及反應能力，容易引致交通意外。警方呼籲駕駛人士切勿心存僥倖，期望飲用少量酒精飲品後可以安全駕駛。



踏入暑假，市民外出及旅遊活動顯住增加，交通流量會持續上升。警方將在港島區繼續加強交通執法行動，重點打擊可能引致意外的嚴重交通罪行，包括受酒精或藥物影響下駕駛、不專注駕駛及超速駕駛。警方會繼續致力維持道路安全、防止交通意外。警方呼籲所有駕駛人士遵守交通法例，共同保障道路使用者安全。