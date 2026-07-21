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元朗男商人貪300元性服務 洗澡時被盜11萬元名錶 35歲內地女羅湖落網

突發
更新時間：16:43 2026-07-21 HKT
發佈時間：16:43 2026-07-21 HKT

一名50多歲男商人日前在元朗大陂頭徑，疑受300元性服務誘惑，跟隨一名女子進入唐樓，期間應要求入浴室洗澡。豈料離開浴室後女子已不知所終，事主袋內一隻價值約11萬元的勞力士名錶也不翼而飛。元朗警區刑事調查隊接報後，翻查「銳眼計劃」大量閉路電視片段鎖定疑犯，至昨日（20日）趁涉案35歲內地女子經羅湖管制站準備離境時及時將其拘捕，現已暫控其一項「盜竊」罪。

銳眼計劃建功 女疑犯返回內地之際落網

據悉一名報稱為商人的50多歲男子，7月9日經過元朗大陂頭徑期間，一名女子聲稱以300元提供性服務。受害人被誘，遂一同到附近一唐樓單位。其後，女子要求受害人洗澡，受害人將隨身物品擺在浴室外，沖完涼後，赫然發現袋內一隻約值11.7萬元的勞力士名錶被竊，女子亦已不知所終，遂報警求助。

警方於羅湖管制站，趁涉案35歲內地女子離境之際，及時將她拘捕。資料圖片
警方於羅湖管制站，趁涉案35歲內地女子離境之際，及時將她拘捕。資料圖片

元朗警區刑事調查隊透過「銳眼計劃」，翻查區內大量閉路電視片段，經深入調查及情報分析，最終鎖定疑犯身份。至昨日（7月20日）警方於羅湖管制站，趁涉案35歲內地女子離境之際，及時將她拘捕，被捕人現已被暫控一項「盜竊」罪。

元朗警區在社交平台提醒市民，應時刻提高警覺，切勿讓不法之徒有機可乘，例如切勿跟隨陌生人進入私人地方；以及在陌生環境時，貴重財物（如名錶、首飾、大量現金）務必妥善保管。

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