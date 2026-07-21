荃灣西「子彈仔」街童出沒 亂擲「馬蹄鐵」襲途人 公園長者同遭殃

荃灣有街童踩「子彈仔」出沒，沿途隨機襲擊途人。社交平台Threads流出一段短片，顯示多輛俗稱「子彈仔」的改裝單車，不分晝夜在荃灣西海傍穿梭，沿途有單車上的少年手執俗稱「馬蹄鐵」的單車煞車部件「U片」，擲向途人隨機傷人，然後逃去。

片段所見，最少有3名途人遇襲。其中一名男途人於白晝在海濱散步，未料突然身後被「馬蹄鐵」擲中。他一度未及反應，只見多輛「子彈仔」從身邊駛過，目送該批單車離開。片中又顯示，有單車少年拿着兩款同一牌子但不同顏色的「馬蹄鐵」，相信是擲向途人的硬物。

其後畫面一轉，多輛「子彈仔」闖入荃灣公園，其中一名單車少年手持「馬蹄鐵」，作勢擲向一名長者。該名長者見狀受驚，連忙喝止少年：「你掟吖嗱，我報警。」惟少年未有罷休，隨即將手上「馬蹄鐵」擲向該名長者，然後繼續踏着單車逃去。

至近片末，所見當時是晚上時分，一名女街坊亦懷疑遇襲，破口大罵，片段至此結束。片段惹來網民熱議，批評涉事的「子彈仔」少年是「廢青」、「欺善怕惡嘅垃圾，專恰老人家」，又直指事件涉及「隨機傷人」、「普通襲擊罪，有CCTV，好快拉到」。