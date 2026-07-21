涉網售另類吸煙產品 控煙酒辦截20歲青年檢800件貨

衞生署控煙酒辦公室今日（21日）表示，為打擊網上非法售賣另類吸煙產品，控煙酒辦昨日（20日）進行代號名為「雷石」的執法行動，截獲一名男子和檢獲共800件懷疑另類吸煙產品。

控煙酒辦人員透過恆常進行線上和線下巡查，發現有人在網上非法售賣另類吸煙產品，於昨日採取行動截獲一名20歲男子，涉嫌非法售賣及為商業目的而管有另類吸煙產品，並檢獲800件懷疑另類吸煙產品。控煙酒辦正繼續跟進事件，並會在證據充分時向涉案男子提出檢控。

根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁兩年，而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁7年。

《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）禁止推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，違例者最高可被罰款50,000元和監禁6個月。由今年4月30日起，任何人士在公眾地方管有指明另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙煙支及草本煙，可被處定額罰款3,000元。如管有多於指定數量或涉及商業用途，最高可被判處罰款50,000元及監禁6個月。