銅鑼灣避風塘船隻起火爆炸 水警小艇隊風浪中救5人 榮膺銅英勇勳章

去年7月20日颱風「韋帕」襲港，在懸掛八號風球期間，銅鑼灣避風塘有船隻起火，更傳出爆炸聲。由三艘小艇組成的水警搜索及救援隊在惡劣天氣及持續爆炸風險下，成功從附近受影響船隻救出五人。政府剛剛於7月1日公布2026年授勳名單，參與救援行動的六位水警——高級督察劉迪森、警長胡國圖、馮永恒、警員馬君豪、徐偉健和劉兆傑榮獲銅英勇勳章，表彰他們在極端環境下臨危不亂、英勇履職。獲獎人員分享道，這份嘉獎是對警隊專業精神和能力的肯定，救急扶危、守護市民本就是警察的職責。

未雨綢繆作部署 關鍵在「早一步準備」

行動指揮高級督察劉迪森指出，團隊能在惡劣情況下高效完成任務，關鍵在於打風前的充分準備及部署。早在颱風襲港前，小艇分區預先安排調配三艘小艇並組成搜索及救援隊，提醒隊員隨時候命應對突發事故，確保裝備、人手及心理狀態全面就緒。

事發於凌晨，接報後小隊即時出動。協助指揮搜救的警長胡國圖憶述，「當時風浪極大，湧浪約兩米高，現場船隻起火並冒出大量濃煙，期間傳出爆炸聲，令救援難度大增。」小隊一方面利用廣播系統向附近船隻發出疏散指示，另一方面在濃煙中仔細搜尋，不久便聽到呼救聲。

狹窄水道中穿梭 靠經驗精準操控小艇

擔任舵手的警長馮永恒（時任警員）指，「風暴期間避風塘內船隻密集，加固纜繩縱橫交錯，加上能見度低，必須精準操控小艇，在狹窄水道間尋找最佳路線，既要貼近目標船隻方便救人，又要避免進入火場中心或爆炸範圍。」負責瞭望及輪機的警員徐偉健、劉兆傑和馬君豪，在搖晃不止的甲板上穩住身體，抓住海浪起伏的瞬間，協助被困人士安全登艇。憑藉平日訓練累積的默契與分工，小隊迅速從兩艘船隻上先後救出五人。

同步協助滅火 阻止火勢蔓延

眼見火勢在強風下不斷加劇，隨時可能引發「火燒連環船」的災難，劉迪森當機立斷，即時與消防人員協調，善用小艇的機動優勢，安排兩艘小艇運載消防員及手提消防泵，直接抽取海水向火船射水，兩支「海上救火小隊」共同合作壓制火勢。

回想當日置身濃煙與爆炸聲中的拯救經歷，眾人坦言行動確具風險，然而當時當刻，他們心中只有一個信念——爭分奪秒拯救生命。這份忘我為民、無畏無懼的專業精神，正是警察竭誠守護市民的初心與使命。六人獲頒銅英勇勳章，實至名歸，更以實際行動印證了警隊人員在危難關頭展現的專業與擔當。