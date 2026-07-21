警方搗破馬場外圍集團拘7男 揭跑馬地看台用手機公然賭「走地馬」

警方在過去兩周展開「雷霆2026」暨「智鼓」反三合會行動取得重大進展，港島總區反三合會行動組在接獲香港賽馬會舉報後展開深入調查，成功於跑馬地馬場內瓦解一個活躍多時的非法外圍賽馬投注團伙，共拘捕 7 名男子。該團伙涉嫌自 2025 年起，長期公然在馬場看台利用手機投注外圍「走地馬」，僅被捕當日首 5 場賽事的投注額已高達逾 10 萬港元。行動中亦搗破一個由黑幫操控位於北角民居的百家樂賭檔，每個月營業額逾40萬港元。

港島總區反三合會行動組總督察盧健邦講述案情時表示，為響應粵港澳三地聯合打黑「雷霆2026」行動，港島總區刑事總部聯同港島各警區人員，於7月7日至20日進行代號為「智鼓」的行動，以打擊區內涉及黃、賭、毒等的非法活動及堵截三合會收入來源。行動中，人員共拘捕78人，搗破4個賭檔，包括兩個百家樂檔及兩個釣魚機檔，搜查10個涉及非法賣淫的單位，亦撿取市值超過50萬港元的毒品。

行動中拘捕78人分別為42男36女，年齡介乎16至68歲，部分人士有三合會背景，涉及「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「便利收受賭注」、「向收賭注者投注」、「販運危險藥物」、「自稱三合會成員」、「傷人」、「刑事恐嚇」、「違反逗留條件」、「藏有攻擊性武器」及「洗黑錢」等罪行被捕。

警方發現，今次行動搗破其中一個由三合會操控的百家樂賭檔，位於北角住宅區一個地面單位，這個千多呎單位設有麻雀區及房間內百家樂區，儼如一個小型賭場。而為吸引附所居民到來賭博，賭檔更提供三餐膳食及免費茶水。初步調查顯示有關賭檔每月收入超過四十萬港元。

此外今次行動，警方亦瓦解一個在馬場內投注外圍賽馬的犯罪團伙。今年較早時間，警方接到香港賽馬會舉報，指懷疑有人趁賽馬日在跑馬地馬場內，透過非法賭博網站投注外圍賽馬。警方展開調查後，迅速鎖定該團伙成員。在7月8日賽馬日，港島總區反三合會行動組人員採取行動，於跑馬地馬場內，以「便利收受賭注」及「向收賭注者投注」罪，拘捕一名本地男子及六名持雙程證內地男子。他們分別報稱為商人、工人、保安及無業等，沒有黑社會背景。

調查發現該團伙自2025年起，長期在賽馬日預約比較偏僻的公眾看台位置，公然在馬場內進行非法賭博，用手機投注外圍網站的「走地馬」。初步發現該團伙於被捕當日頭五場賽馬的投注超過十萬港元，而該團伙有關的非法賭博活動實際涉及的金額，以及他們是否有集團操控，仍在調查中。七名被捕人暫准保釋候查。

警方強調，以任何型式參與非法賭博活動屬刑事罪行，雖然今年馬季及世界盃剛剛完結，但警方會繼續以多機構協作的方式，打擊一切與非法賭博有關的罪行。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營非法賭博場所或收受賭注，一經定罪，最高可被判罰款港幣500 萬元及監禁7年；而在非法場所內賭博或向收受賭注者投注，最高亦可被判罰款港幣5萬元及監禁9個月。

另外，打擊三合會活動一直以來都是警務處處長的首要行動項目之一，警方會繼續以情報主導方式，全方位打擊三合會活動及其收入來源，務求維護社會治安及市民安全。