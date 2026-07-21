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屯門公路近深井城巴自炒撞欄 車窗爆裂10人傷 車長涉危駕被捕

突發
更新時間：09:22 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:22 2026-07-21 HKT

屯門公路往九龍方向近深井碧堤半島對開，今(21日)早上近9時，一部由屯門往銅鑼灣的952P路線城巴疑失控自炒撞欄，車窗爆裂，車內1男9女乘客受傷，主要為下層乘客，其中有6人被玻璃鎅傷，救護員即場為他們包紮，而上層約10多名乘客沒有受傷，稍後轉乘另一部城巴離開。

警方經調查後以涉嫌「危險駕駛」拘捕城巴64歲姓凌車長，案件交由新界南交通意外調查隊第五隊跟進。車上10名乘客(23至45歲)全部清醒送院敷治。事故現場一段屯門公路部分行車線現已封閉，由於正值上班時間，現場交通繁忙。

城巴發言人回覆查詢時表示，周二（7月21日）上午約9時，城巴一輛952P號線往銅鑼灣方向的巴士，於屯門公路涉及一宗交通事故，初步10名乘客受輕傷。

城巴向受事故影響的乘客致以慰問，公司已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，並會全力配合警方調查事故成因。城巴已即時暫停涉事車長駕駛職務。

城巴對車長年齡及健康狀況均有嚴格規定，車長的退休年齡為65歲，而年滿50歲或以上的車長，每年均必須接受並通過身體檢查。此外，公司會就每宗車長延長退休聘用的申請作獨立評估。

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