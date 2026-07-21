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多圖│屯門公路城巴自炒撞欄 車窗爆裂10人傷 車長涉危駕被捕

突發
更新時間：09:22 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:22 2026-07-21 HKT

今(21日)早上近9時，屯門公路往九龍方向近碧堤半島對開，一部由屯門往銅鑼灣的952P路線城巴疑失控自炒撞欄，車窗爆裂，車內1男9女乘客受傷，主要為下層乘客，其中有6人被玻璃鎅傷，救護員即場為他們包紮，而上層約10多名乘客沒有受傷，稍後轉乘另一部城巴離開。警方經調查後以涉嫌「危險駕駛」拘捕城巴64歲姓凌車長，案件將交由新界南交通意外調查隊第五隊接手跟進。車上10名乘客(年齡介乎23至45歲)全部清醒被送院敷治。

城巴發言人回覆查詢時表示，周二（7月21日）上午約9時，城巴一輛952P號線往銅鑼灣方向的巴士，於屯門公路涉及一宗交通事故，初步10名乘客受輕傷。

城巴向受事故影響的乘客致以慰問，公司已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，並會全力配合警方調查事故成因。城巴已即時暫停涉事車長駕駛職務。

運輸署宣布，因交通意外，屯門公路(往九龍方向)近深井的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

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