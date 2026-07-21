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珍惜生命｜東涌滿東邨15歲少年墮樓 當場不治

突發
更新時間：04:18 2026-07-21 HKT
發佈時間：04:18 2026-07-21 HKT

大嶼山有少年墮樓輕生。今日（21日）凌晨零時許，警方接獲滿東邨滿順樓的保安員報案，指發現一名少年倒臥在大廈對開，懷疑他從高處墮下。

警方及救援人員接報到場，發現少年倒掛於滿順樓對開一棵樹上，消防員於是將他救下，但少年已當場死亡。警方經調查後證實死者是東涌一間學校的中二學生，並於死者手機內發現遺書，相信事發時他獨自於滿順樓單位的房間內，乘家人熟睡不察，打開窗戶一躍而下。

據了解，少年受生活問題困擾，感到不開心而尋短，其死因有待驗屍後確定。案件列作「有人從高處墮下」，由大嶼山南分區警署雜項調查隊跟進。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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