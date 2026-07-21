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珍惜生命｜東涌滿東邨15歲少年墮樓亡 現場不治

突發
更新時間：04:18 2026-07-21 HKT
發佈時間：04:18 2026-07-21 HKT

大嶼山發生墮樓事件。今日（21日）凌晨零時1分，警方接獲滿東邨滿順樓保安報案，指發現一名少年倒臥大廈對開，懷疑從高處墮下。

警方及救援人員接報到場，少年現場被證實死亡。警方經初步調查，相信少年從上址一個單位墮下，並於現場檢獲遺書。少年死因有待驗屍後確定。警方正調查事件。

據了解，有人疑因生活問題感到不開心，最終尋短。

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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