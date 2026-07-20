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中環證券行投資經理挪用公司戶口炒股 蝕至少5000萬元被捕

突發
更新時間：09:45 2026-07-21 HKT
發佈時間：22:57 2026-07-20 HKT

周一（20日）晚上9時許，警方接獲中環德輔道中19號環球大廈一證券公司的女董事報案，指一名男職員疑「穿櫃桶底」，在未獲授權下擅自取用公司的戶口作投資，消息指涉及款項至少達5000萬元。警員接報到場，經調查後列作「盜竊」案，拘捕一名26歲姓袁男子。

消息稱，被捕人任職涉事證券交易公司的投資交易員僅約6個月。事發於今年1月9日至7月20日，其間被捕人涉嫌未經公司授權及同意下代表公司及使用公司資產進行投資。其後由於股票價格下跌，導致該證券公司出現損失。事件在公司進行審計及查帳時揭發，36歲姓王公司女董事於是報案。

警方表示，昨晚接獲中區德輔道中一公司女職員報案，指一名男職員懷疑未經授權以公司帳戶內約5000萬元投資股票，確實損失有待點算。人員接報到場，拘捕該名26歲姓袁本地男職員，涉嫌盜竊。被捕人現正被扣留調查。中區警區重案組正跟進案件。

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