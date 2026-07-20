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珍惜生命｜馬鞍山19歲青年墮樓亡 疑情困輕生

突發
更新時間：22:10 2026-07-20 HKT
發佈時間：22:10 2026-07-20 HKT

今日（20日）下午5時許，一名19歲姓黃青年向朋友透露因感情問題萌死念後便告失蹤，友人隨即向警方報案。救援人員到青年位於馬鞍山錦英苑錦悅閣的寓所調查，發現他倒臥大廈對開花槽，昏迷不醒，遂將他送往威爾斯親王醫院搶救，其後被證實死亡。

警方經初步調查，相信青年從上址一廚房墮下，於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。初步調查懷疑死者因感情問題自殺。警方在死者家中發現遺書，案件交由馬鞍山警區雜項調查隊接手跟進。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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