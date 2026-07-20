Save Lily｜非常父母今去信瑞典法院 投訴社福局違約羈留Lily

被外界稱為「非常父母」的曾先生及關小姐，早前涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被警方拘捕，日前兩人到警署轉擔保。今日（20日）二人向《星島頭條》表示，今午接獲入境處旅行證件及國籍（申請）組職員的來電交代入境處與瑞典移民局的交涉情況。他們指入境處一直透過香港駐倫敦經濟貿易辦事處及中國駐瑞典大使館向瑞典移民局了解二女Lily遣返令的執行情況，但未得到瑞典當局的回覆，承諾會積極跟進事件。

另外，曾先生及關小姐稱早前要求北雪坪區域法院就轉移Lily撫養權的官司展開聆訊及開除強加律師，但當地法院並未回覆，而Lily的保護令及接觸禁令自2024年3月1日由行政法院通過至今，未有再獲法院覆核，以及遣返令通過終審22個月仍未執行，遂在今日以書面形式向北雪坪區域法院投訴瑞典社福局及移民局違反《公約》第9條對Lily實施任意羈留，要求法院宣告瑞典社福局及移民局違法。