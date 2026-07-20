上環MMA｜私家車司機伸手出窗挑釁 的士司機踢車推撞還擊 雙雙被捕

上環發生一宗街頭MMA事件，一名男子駕駛BYD私家車等燈期間，突然伸手出窗挑釁，後方的的士司機情緒激動，落車上前理論並伸腳踢向BYD，未幾兩人更大打出手。警方表示兩名司機同告受傷送院，雙雙涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕。

近日網上流傳兩段車cam影片，片段左下方顯示事發日期為7月8日早上9時05分，地點為皇后街與皇后大道西的燈位。當時一輛BYD私家車駛至並停下等燈位，其間司機舉起手指揮動，疑似指罵其他人，大約數秒後一名身穿藍色上衣的男子靠近，與BYD司機發生爭執。

當時兩人情緒激動，BYD司機開門欲上車離開，惟藍衫男子用手關上BYD車門並起腳踢車，BYD司機亦不甘示弱，用雙手大力推藍衫男令他後退兩步，雙方隨即大打出手。

警方表示7月8日早上9時10分接獲一名男子報案，指自己遇襲被打。警員到場調查，相信私家車切線，其後與後方的的士司機發生衝突。的士54歲姓梁男司機頸及面部擦傷，而私家車41歲姓方男司機腳和嘴擦傷，背部受傷，兩人由救護車送往瑪麗醫院治理，均涉「在公眾地方打鬥」被捕，案件交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。

