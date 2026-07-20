海關打擊世界盃侵權 檢逾億元仿真度高冒牌球衣球鞋 13人被捕 4人18歲以下

隨著2026年世界盃圓滿落幕，海關公布為期長達八個星期重點打擊與世界盃賽事相關的各類侵權活動的成果。人員在行動中共偵破 50宗侵權案件，共檢獲24萬件懷疑冒牌物品，包括世界盃參賽隊伍的熱門球衣、足球以及球鞋，估計市值超過1.59億港元。行動中共拘捕13人，當中有4人為18歲以下青少年，揭示了青少年參與網絡侵權罪案急劇上升，引起社會關注。而且冒牌球衣仿真度偏高，若不細心觀察可蒙混過關。

動員執法偵破50宗案 檢獲冒牌球衣市值逾億元

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊講述行動詳情時表示，海關自今年5月26日起至7月19日，展開了代號為「鋼門」的全方位執法及宣傳教育行動，重點打擊與世界盃賽事相關的各類侵權活動。行動中成功在全港各區偵破了高達50宗涉嫌侵權案件，共檢獲24萬件懷疑冒牌商品，這些冒牌貨主要為世界盃參賽隊伍的熱門球衣、足球以及各款球鞋，估計總市值超過1.59億港元，有力地打擊了在大型國際體育盛事期間伺機肆虐的侵權產業鏈。

吳家俊指出，涉案賣家主要是透過本地市民耳熟能詳的社交媒體以及一手買賣平台進行侵權活動。這些賣家多以獨立個體的形式運作，各自在網絡平台上張貼涉嫌冒牌產品的帖文，並非集團式經營。

在產品定價方面，網上售賣的冒牌球衣與正貨存有顯著的價格差距。以正版「落場版」球員版球衣為例，一般市面零售價約為每件千多元，但網上侵權賣家的售價則介乎200元至400元不等，兩者之間的價格差距高達600至700元。不過，海關強調大數據系統發揮了關鍵作用，執法人員基本上在收到情報或透過系統鎖定可疑賣家後，便會隨即展開即時的執法行動。因此目前流入本地市面的涉案冒牌貨品數目並不多。

至於涉案冒牌球衣的質素，吳家俊直言其仿真度普遍偏高，若不仔細端詳可能會難以察覺，甚至連球衣背面往往也都印齊了球員號碼及姓名。不過，若消費者從細節觀察，依然能成功分辨真偽。例如仔細看球衣上的隊徽，或者球員號碼的立體感時，便會發現冒牌貨的造工顯得相當參差。尤其在球衣側邊的車工位置，冒牌球衣更容易出現線頭突出的情況。

涉網絡賣假球衣被捕 青少年涉案比例見增長

除大量檢獲假冒商品外，海關在整項行動中共拘捕13名涉案人士。在所有被捕者中，其中12人涉嫌利用網絡平台售賣侵權的冒牌球衣而遭到海關檢控。然而更令執法部門憂慮的是，在被拘捕的人士當中，有4人為年齡在18歲或以下的青少年，反映現時青少年參與網絡犯罪的嚴峻情況，亦被執法當局列為必須與社會各界共同正視與防範的焦點。

根據近年數據顯示，涉及網上售賣冒牌物品的青少年人數有明顯上升趨勢，2024 年有1 人，去年（2025 年）有2人，今年（2026 年）至今已拘捕 5 人（包括今次行動拘捕的4名青少年）。

匿名性及盛事商機誘惑 缺乏法治思維誤墮法網

海關在深入分析近期青年犯罪趨勢後，總結出導致青少年集體走向網絡侵權犯罪的三大環境因素。首要因素在於網絡世界具備高度的匿名性，導致不少青少年誤以為在虛擬空間售賣假貨便能輕易逃避海關人員的耳目與偵查，但事實上海關一直與時並進，透過大數據系統展開全天候巡查及實施精準打擊，令不法手段無所遁形。

其次，四年一度的世界盃帶來了龐大的周邊商品商機，部分青年人為了在短期內「搵快錢」而選擇銷售冒牌貨轉手圖利，甚至有部分青年僅僅為了出讓閒置的二手物件來賺取日常娛樂開支，卻在完全缺乏基本法律知識與危機感的情況下，未核實產品真偽便擺上網售賣，最終誤墮法網。

最後，社交媒體與二手交易平台在網絡世界的普及性極高，用戶僅需極低成本或免費即可登記帳戶，並廣泛接觸目標顧客，這種電子商務的便利性在推動電子平台的同時，亦不幸被不法分子利用作為衍生侵權的温床。

走訪校園源頭打擊 強化尊重知識產權

有見及此，香港海關在執法的同時，已經全面開展了一系列極具針對性的宣傳及守法教育活動。在較早時段，海關已率先透過各大官方社交媒體平台，密集式發布一系列的宣傳單張與短片，同時透過多個媒體的專訪，去深化青少年守法以及尊重知識產權的意識。吳家俊指揮官強調，在未來的日子裡，海關執法人員將會陸續走訪各區校園，全力加強青少年在守法方面的心智意識，務求透過教育從根源徹底打擊和消弭這類網上侵權的犯罪活動。

刑事重罪切勿以身試法 籲家長正視子女消費觀

吳家俊呼籲，市民在購物時應該光顧商譽良好的實體店舖或網絡店舖，倘若對所購買的貨品真偽存有任何懷疑，必須第一時間向相關商標持有人或其法定代理人進行查詢。同時，由於暑假長假期將至，海關特別奉勸全港的家長們，應當在假期期間多些關心青少年的日常生活，留意他們的網絡使用習慣以及日常財務狀況，並在適當時機主動灌輸正確的價值觀與消費觀，切勿讓子女因售賣冒牌物品而抱憾終生。

海關強調，根據現行《商品說明條例》，任何人士售賣或為了解銷售的用途而管有冒牌物品即屬嚴重違法，一經法庭定罪，最高可以被判處罰款五十萬元以及監禁五年，且條例並無設定所謂最低門檻或豁免數量，即使只售賣一件亦須負上刑事責任。市民如發現侵權，可透過海關24小時熱線1828080或指定電郵向當局作出舉報。