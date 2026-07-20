Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜何文田愛民邨男子墮樓 當場不治

突發
更新時間：14:41 2026-07-20 HKT
發佈時間：14:41 2026-07-20 HKT

何文田有人墮樓死亡。今日（20日）下午1時28分，愛民邨一名男子由高處墮下，倒臥在德民樓對開，不省人事。救援人員到場，發現男子已當場死亡。警方正調查其身份及事故原因。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
01:42
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
即時國際
5小時前
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-19 13:06 HKT
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
18小時前
 世界盃2026｜特朗普頒獎禮又做「攝石人」台上賴死唔走要恩芬天奴拉開
00:54
 世界盃2026｜特朗普頒獎禮又做「攝石人」台上賴死唔走要恩芬天奴拉開
足球世界
3小時前
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
北上注意︱深圳地鐵實施「逢包必檢」首日逢暴雨 安檢塞爆乘客大排長龍
北上注意︱深圳地鐵實施「逢包必檢」首日逢暴雨 安檢塞爆乘客大排長龍
即時中國
2小時前
陳自瑤直播帶貨驚現「黑色三角」 健康疑出問題不可逆轉 最索人妻飛新疆賣葡萄超搏殺
陳自瑤直播帶貨驚現「黑色三角」 健康疑出問題不可逆轉 最索人妻飛新疆賣葡萄超搏殺
影視圈
6小時前
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
塔斯汀有員工在外賣貼辱罵字句，罵半夜點餐的消費者。
顧客半夜點外賣被貼辱罵字句 塔斯汀賠錢兼炒員工
即時中國
17小時前
鄧兆榮與妻兒合照罕曝光 揭兒子名字與亡父新馬師曾有關 當年結婚唔通知祥嫂成熱話
鄧兆榮與妻兒合照罕曝光 揭兒子名字與亡父新馬師曾有關 當年結婚唔通知祥嫂成熱話
影視圈
5小時前