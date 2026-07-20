珍惜生命｜何文田愛民邨男子墮樓 當場不治
更新時間：14:41 2026-07-20 HKT
發佈時間：14:41 2026-07-20 HKT
發佈時間：14:41 2026-07-20 HKT
何文田有人墮樓死亡。今日（20日）下午1時28分，愛民邨一名男子由高處墮下，倒臥在德民樓對開，不省人事。救援人員到場，發現男子已當場死亡。警方正調查其身份及事故原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
2026-07-19 13:06 HKT
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
2026-07-19 10:30 HKT
顧客半夜點外賣被貼辱罵字句 塔斯汀賠錢兼炒員工
17小時前