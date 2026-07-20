筲箕灣停水│停水一役歷時28小時 居民鬧爆「BB冇水開奶 」

筲箕灣道與新成街交界，昨（19日）因一條18吋食水管道破裂，造成筲箕灣一帶突發食水供應受阻，區內居民及商戶大受影響，叫苦連天。水務署人員搶修一日多，今日（20日）早上11時前陸續恢復食水供應，其中筲箕灣道15至31號興祥大樓居民表示已恢復供應食水，但仍未有鹹水沖廁。新成街一帶食肆員工亦表示，食水已恢復，趕及應付午市所需。

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今次筲箕灣大停水引起區內居民不滿，紛紛在社交平台留言鬧爆，有居民呻沒食水給嬰兒開奶，超市的樽裝水又被搶光。有媽媽網民留言「請問有冇水可唔可以俾B B冲奶粉用？屋企有B B，屋企附近嘅樽裝水賣晒啦！唔知點算好！」又有網民指「現在筲箕灣道的興祥大廈同時沒有食水和咸（鹹）水用，請問d老人家可以點算？能否盡快搶修？」，「好多老人家在家好徬徨，老人院員工亦好辛苦。」

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