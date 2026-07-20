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內地抵港報稱載塑膠餐盒貨櫃 海關揭藏走私另類吸煙產品市值約1200萬元

突發
更新時間：12:39 2026-07-20 HKT
發佈時間：12:39 2026-07-20 HKT

香港海關於6月29日在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲大批懷疑走私另類吸煙產品，估計市值約1200萬元。海關當日透過風險評估，抽查一個從內地抵港、報稱載有塑膠餐盒的四十呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲64486件懷疑走私另類吸煙產品。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

海關在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲大批懷疑走私另類吸煙產品。圖示其中一件檢獲的另類吸煙產品。
海關在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲大批懷疑走私另類吸煙產品。圖示其中一件檢獲的另類吸煙產品。
海關在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲大批懷疑走私另類吸煙產品。圖示其中一件檢獲的另類吸煙產品。
海關在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲大批懷疑走私另類吸煙產品。圖示其中一件檢獲的另類吸煙產品。

海關會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲打擊各類型走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。

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