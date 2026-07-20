筲箕灣停水︱食水暫停超過1日 搶修工程一再延遲 上午11時前終陸續恢復供水

筲箕灣一帶大範圍停水超過一日，水務署證實新成街交界有地下喉管破損導致，經搶修後原本於今晨（20日）5時30分完成工程，未料其後再發現喉管接駁位滲漏需要修補，結果令恢復供水的時間一再推遲。至今日早上近11時，維修工程終於完成，筲箕灣一帶包括筲箕灣道及筲箕灣東大街，各受影響屋苑及樓宇陸續恢復供水。

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中午時分，水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，筲箕灣道與新成街交界的緊急水管維修工程現已完成，筲箕灣一帶（包括筲箕灣道及筲箕灣東大街）的食水供應亦已於上午近11時陸續恢復。部分地區因地勢較高（例如明華大廈）或位處供水網末端（例如金華街一帶）可能要較後時間（預計一、兩小時內）才能恢復供水，該署工程人員正全力跟進。在供水初期，該署會繼續為有需要市民及商戶提供適切的協助，包括加派人手向上址一帶食肆搬送食水。

署方又稱，由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。該署建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩。另外，用戶可以讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消散後，食水便會回復清澈。

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今晨水務署曾經表示，筲箕灣道與新成街交界的緊急水管維修工程已於今早5時30分完成，預計筲箕灣一帶的食水供應會於早上約6時起陸續恢復正常。惟其後在一度恢復供水後，水務署指工程團隊又發現喉管的接駁位置出現滲漏情況，正全力修補，目標在兩小時完成工程並盡快恢復食水供應。

不過，至早上9時許，原定爭取在兩小時完成工程未能達標，水務署解釋稱工程團隊在惡劣天氣下進行搶修，而相關喉管旁邊亦有一些地下公用設施，令維修工序更複雜及需時。署方再將恢復供水的時間推遲，爭取於今日中午前完成工程並陸續恢復食水供應。其間水務署網站一度顯示已於早上10時48分恢復供水，之後又改回中午12時，最後修正實際恢復供水時間為早上11時。

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