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深水埗女子涉非法擺賣拒截 揮摺刀兼咬傷食環職員 涉藏攻擊性武器等4罪被捕

突發
更新時間：07:49 2026-07-20 HKT
發佈時間：07:49 2026-07-20 HKT

深水埗發生襲擊公職人員事件。一名66歲姓謝女子昨晚（19日）在大南街一帶涉非法擺賣，其間受查拒絕合作，手持一把約12厘米長的摺刀揮舞，並咬傷一名食環署警員。警方接報到場拘捕謝婦，她涉嫌「阻礙公職人員執行職務」、「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」及「未能出示身份證明文件」，現正被扣留調查。

案件發生於昨晚7時06分，大南街315號對開，5名食環署職員在上指進行反非法擺賣行動，期間上前向謝婦採取執法行動。謝婦企圖逃走，但被食環署職員攔截。突然間謝婦從她的腰包中拎出一把長約12厘米的水果刀，並用右手揮舞。其中35歲姓余食環署人員與同袍隨即制服謝婦，過程中謝婦咬傷余男右手臂致流血，其後食環署職員報警。

警員接報到場處理，涉案女子向在場人員表示頸部紅腫及手指擦傷；而遇襲食環署人員則右手臂受傷。兩人均清醒，由救護車送往明愛醫院治理。

警方經初步調查後，以涉嫌「阻礙公職人員執行職務」、「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」及「未能出示身分證明文件」，拘捕謝婦，她現正被扣留調查。

案件交由警方進一步跟進，調查事件經過及涉案摺刀是否涉及其他用途。

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