深水埗女子拒截查 揮舞摺刀兼咬傷警員 涉藏攻擊性武器等4罪被捕

深水埗發生懷疑襲警事件。一名66歲女子昨晚（19日）在大南街一帶接受截查期間，懷疑拒絕合作，更手持一把約9厘米長的摺刀揮舞，並咬傷一名男警員。警方接報到場後拘捕涉案女子，她涉嫌「阻礙公職人員執行職務」、「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」及「未能出示身分證明文件」，現正被扣留調查。

案件發生於昨晚7時11分，大南街315號對開。一名男警員指，執行職務期間截查一名女子，惟對方拒絕配合，其間更取出一把長約9厘米的摺刀揮舞，其後更咬傷其手部。

警員接報到場處理，涉案女子向在場人員表示頸部紅腫及手指擦傷；而遇襲警員則手部受傷。兩人均保持清醒，由救護車送往明愛醫院治理。

警方經初步調查後，以涉嫌「阻礙公職人員執行職務」、「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體傷害」及「未能出示身分證明文件」，拘捕姓謝（66歲）女子，她現正被扣留調查。

案件交由警方進一步跟進，調查事件經過及涉案摺刀是否涉及其他用途。