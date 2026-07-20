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世界盃決賽前葵涌截獲毒品快餐車 嬰兒座椅藏56包大麻及可卡因 男司機被捕

突發
更新時間：05:51 2026-07-20 HKT
發佈時間：05:51 2026-07-20 HKT

世界盃決賽舉行前，警方在葵涌截獲一輛懷疑「毒品快餐車」。新界南總區警員今日（20日）凌晨在青葵公路巡邏期間，發現一輛私家車左搖右擺、行車不穩，遂將車截停調查。警員其後在車內嬰兒座椅及司機位附近檢獲大量懷疑毒品，包括56小包大麻、大麻糖、大麻油、大麻曲奇及懷疑可卡因，38歲男司機涉嫌「毒後駕駛」、「藏有危險藥物」及「販運危險藥物」被捕。據悉，疑犯原定趁世界盃決賽開賽前，前往葵荃區酒吧派送毒品。

案件發生於今日凌晨，新界南總區人員在青葵公路往荃灣方向巡邏期間，留意到一輛私家車沿快線行駛時左搖右擺，懷疑司機受藥物影響或精神狀態有異，於是尾隨至往荃灣支路位置將車截停。

警員接觸38歲男司機時，發現他神色慌張、形跡可疑，經查核後更揭發其駕駛執照已逾期約一年。人員隨即搜查車輛，首先在車內一個嬰兒安全座椅發現膠袋，內藏大量懷疑毒品，其後再於司機座位下方搜出另一批懷疑毒品。

警方其後召來警犬隊到場，由緝毒犬協助仔細搜查車廂，最終未有再發現其他毒品。

行動中，警方共檢獲56小包、每包約3.5克懷疑大麻，以及一批大麻糖、大麻油、大麻曲奇，另有6包懷疑可卡因，毒品總值仍有待點算。

涉案38歲男司機涉嫌「毒後駕駛」、「藏有危險藥物」及「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

據了解，今日適逢世界盃決賽舉行，警方相信疑犯原本打算前往葵荃區多間酒吧派送毒品，藉球迷聚集觀賽期間增加銷售，惟未抵達目的地已遭警方截獲。

現場可見，多名警員在路面封鎖涉案私家車搜證，警犬亦奉召到場協助搜索車廂，涉案男子一度被黑布蒙頭帶返警署，案件由新界南總區人員繼續跟進調查。

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