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筲箕灣停水︱水務署：漏點位於電車路一帶 料1萬戶受影響 未知何時恢復供水

突發
更新時間：16:52 2026-07-19 HKT
發佈時間：16:52 2026-07-19 HKT

筲箕灣今日（19日）大範圍暫停食水供應，多幢樓宇及屋苑受影響，附近一帶食肆亦無法營業，居民需到水務署水車前排隊「撲水」，非常狼狽。水務署署長黃恩諾表示，水務署人員到場檢查，相信是筲箕灣一條主幹喉管出現漏點，但因今次未有積水「浮出路面」，需要出動機械人進行探測。

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水務署總工程師連登泰亦指，今次情況比較複雜，因為食水沒有湧出路面，懷疑經雨水渠流出大海，其後經多番測試後，初步發現漏水位置位於筲箕灣電車路一帶，已與運輸署及警方作一個臨時交通改道措施，進行挖掘工作以作維修，希望盡快恢復供水。連登泰坦言未知何時可以完成修復工程恢復供水，因人員需完成挖掘後，視乎喉管的深度及其漏水情況。

水務署指今次受影響範圍遍及筲箕灣一帶，包括耀東邨低層數座及明華大廈，估計有1萬戶受影響，水務署派出12輛水車、100個水箱及1000個水袋予有需要人士，同時亦提供1萬支樽裝水予區內居民及商戶，同時亦與民政處、關愛隊及警務處合作。

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被問到水管為何出現漏點，黃恩諾指不排除喉管老化所致，但需待人員檢查後才能確定，又指鑄鐵或石棉水泥喉管如老化則會「比較脆」，故會盡快進行全港同類型喉管更換工程，「佢一爆就冇乜預警，所以我哋而家都有一個計劃陸陸續續去更換」。
 

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