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元朗37歲男揸電單車載幼童涉超載被捕 警嚴厲譴責不負責任駕駛行為

突發
更新時間：15:38 2026-07-19 HKT
發佈時間：15:38 2026-07-19 HKT

有網民日前上載相片至社交平台，見到一輛電單車於博愛醫院對開的元朗公路行駛，其間車上已坐有兩名成年人，中間坐著一名頭戴頭盔、雙腳亦「吊吊揈」的小童。警方經調查後，拘捕37歲的電單車男司機，並嚴厲譴責此不負責任的駕駛行為。

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警方表示昨日（18日）留意到網上流傳一張相片，顯示一名司機駕駛一輛電單車沿元朗公路往博愛交匯處方向行駛時，該電單車上有多於一名乘客，而其中一名電單車乘客明顯為一名兒童。新界北總區交通部調查組隨即調查及追查涉事司機，今日（19日）上午拘捕一名37歲尼泊爾裔男子，涉嫌其作為電單車的司機，運載一名以上的電單車乘客及運載不足8歲的兒童電單車乘客，他現正被扣留調查。

一名男子駕駛電單車沿元朗公路往博愛交匯處方向行駛，當時電單車上有多於一名乘客，其中一名更為兒童。網上圖片
一名男子駕駛電單車沿元朗公路往博愛交匯處方向行駛，當時電單車上有多於一名乘客，其中一名更為兒童。網上圖片
一名男子駕駛電單車沿元朗公路往博愛交匯處方向行駛，當時電單車上有多於一名乘客，其中一名更為兒童。網上圖片
一名男子駕駛電單車沿元朗公路往博愛交匯處方向行駛，當時電單車上有多於一名乘客，其中一名更為兒童。網上圖片

警方嚴厲譴責此不負責任的駕駛行為，一旦發生意外，後果不堪設想，又指根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，在道路上的電單車的司機，不得在其電單車運載一名以上的乘客；如該電單車裝配有側車，側車所載乘客人數，不得超過該側車固定座位數目。而在道路上的電單車的司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。違者如屬首次被定罪，最高可被處罰款5000元及監禁3個月；如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，最高可被處罰款1萬元及監禁6個月。

 

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