最佳刑事調查隊系列｜3小時尋回名牌手袋 勇救婆婆300萬積蓄 九龍城CID第6隊神速破案

警務處早前舉行2025年度「總區最佳刑事調查隊」頒獎禮，弘揚警隊人員的專業精神及團隊合作。得獎團隊九龍城警區刑事調查隊第6隊於2024年底偵破一宗盜竊案，事主不慎將價值逾4萬元的名牌手袋遺留於的士後遭人盜去，團隊接報後迅速調查並進行搜捕，最終憑著敏銳觀察力拘捕疑犯，人贓並獲，在短短3個多小時內成功為市民追回失物，充分展現警隊「急市民所急」的專業精神。

記者：麥鍵瀧

據了解，事主為朋友代購了一個價值超過4萬元的名牌手袋，案發當日早上在紅磡搭乘的士上班，打算下班後交予朋友，怎料不慎將手袋遺留於車內。事主回到公司後發現手袋遺失，立即聯絡的士公司尋找，惟司機檢查後證實手袋已不翼而飛，於是事主決定報警求助。

案件交由九龍城警區刑事調查隊第6隊接手調查，人員一邊為事主錄取口供，一邊聯絡的士公司調查行車記錄儀影像。偵緝警員何炎禎憶述，行車記錄儀片段零散，經反覆拼湊及分析，鎖定了一名前往啟德、行跡可疑的乘客。惟當時啟德一帶正進行工程，地盤林立，要精準尋獲疑犯有一定困難，調查人員從相關影像中抽絲剝繭，成功捕捉到疑犯下車後步入一個地盤，將個人物品放入儲物籠的關鍵一刻。

九龍城警區刑事調查隊第6隊在案件調查和團隊協作表現出色，獲頒「總區最佳刑事調查隊」獎狀。

小隊於下午3時許成功鎖定疑犯去向，何炎禎意識到時間緊迫，因為地盤工人一般於傍晚時分便會陸續下班，若不及時行動，疑犯一旦離開地盤將徹底失去蹤跡，小隊馬上部署行動，立即前往現場展開搜捕。

「刑偵工作除了講求敏銳觸覺，亦需要保持高度警覺性，謹慎留意身邊發生的事。」當日帶領搜捕行動的偵緝警長蔡錦華憶述，地盤人員紛紛聲稱不認得影像中的人物，正當調查一度陷入膠著，此時他目光掃過四周，赫然發現一名男子身穿與疑犯同款的奶白色短褲，正走進附近一個房間，他馬上帶領隊員上前截查，最終在該房間內發現事主遺失的手袋及包裝盒，人贓並獲，疑犯最後被控盜竊罪成，「破案固然重要，但站在市民立場，能夠尋回失物更是最圓滿的結果，作為警察必然要秉持『急市民所急』的精神。」

由正式落案到破案，僅耗時約3個多小時，更成功起回失物，事後事主特別撰寫感謝信向九龍城警區刑事調查隊第6隊人員致謝。小隊主管偵緝督察譚鈞鎧讚揚有賴隊員的高度警覺性、邏輯分析以及執行力，得以迅速破案。能夠得到「總區最佳刑事調查隊」的榮譽，對每一位默默付出的同事都是極大的肯定及鼓舞。

譚鈞鎧特別感謝隊中資深警長「蔡哥」蔡錦華的付出。他表示，刑事偵查工作確實艱辛，經常需要連續工作十多小時，但蔡哥總是身先士卒，站在最前面，以身作則，並以豐富經驗引領團隊前行。在他的協助和帶動下，小隊上下凝聚無間，猶如一個溫暖的大家庭。

服務警隊長達42年的蔡錦華笑言，希望將自身經驗傳授給年輕同事，以及將刑偵工作鍥而不捨的精神傳承給他們，「我們團隊沒有嚴格的階級之分，一家人齊心協力，當我們共同拼搏得出成果，得到市民的信任和肯定，便會感到非常滿足。」

此外，去年初有一名長者誤墮「假冒官員」騙案，幸獲九龍城警區刑事調查隊第6隊人員幫助，成功保住畢生積蓄。事發於去年年初，一位婆婆神色慌張地走到九龍城警署報案。偵緝督察譚鈞鎧指出，婆婆不幸墮入典型的「假冒官員」騙案，騙徒聲稱其名下的電話卡涉嫌與「洗黑錢」不法活動有關，對方以證明清白為由不斷套取婆婆的個人及銀行戶口資料，並在博取一定信任後傳送不明連結，指示她在網頁內輸入銀行戶口號碼及提款卡密碼。婆婆不疑有詐，洩漏了部分銀行戶口資料，及後感到不妥於是報警。

由於婆婆在騙徒引導下已洩漏了部分密碼資料，小隊擔心婆婆多個戶口內合共超過300萬元的積蓄，隨時有被轉走的風險。案發當日正值周末，加上婆婆無法準確講出向騙徒提供了那些銀行戶口資料，而其家人亦無法即時在旁協助，為免令婆婆遭受損失，小隊決定立即趕往婆婆的住所提供支援。

參與行動的偵緝警員麥聰文憶述，人員在屋內核對婆婆存放的多張提款卡及銀行戶口存摺，隨即協助婆婆逐一撥打服務熱線，向銀行職員核對帳戶狀況，並即時暫停相關戶口，同時亦聯絡其兒子講述事件，叮囑對方盡快陪同母親到銀行辦理密碼重設手續。

在警方的及時介入下，事主沒有蒙受任何損失，麥聰文隨後持續跟進婆婆情況，直到確認其銀行戶口密碼已重設後才放下心頭大石，「騙徒的手段層出不窮，長者容易成為目標，希望市民多關心身邊人及家中長者，別讓騙徒有機可乘。」