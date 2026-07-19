筲箕灣停水︱明華大廈老居民取山邊水洗菜 稱水箱距離遠行動不便

今日（19日）筲箕灣區內多處暫停食水供應，包括筲箕灣東大街、筲箕灣道及西灣河街一帶、明華大廈、東旭苑和耀東邨等多個屋苑的居民受影響。在明華大廈外，設有多個由水務署提供臨時食水的水箱，下午2時許有10多名市民輪候取水，但有老街坊因行動不便，選擇在山邊取水清洗蔬菜。

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明華大廈居民葉婆婆在下午時分自備膠桶，到附近山邊取水洗菜。她直言平日不會到山邊取水使用，但無奈今日大廈停水，即使附近設有水務署水箱，她亦「唔行得咁遠」。葉婆婆形容眼見這些山邊水「都好乾淨」，認為「啲水唔怕嘅，洗啲菜，一陣再畀啲乾淨水過吓佢咪得囉」。

此外，受無水供應影響，附近有連鎖快餐店需「有限度營運」，門外貼出通告，指只能提供部分產品。其中包括汽水等未能供應。

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