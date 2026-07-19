世界盃2026｜季軍戰法國鬥英格蘭 400球迷商場睇波

世界盃2026季軍戰今日（19日）凌晨上演，由法國硬撼英格蘭，吸引約400至500名球迷到奧海城商場觀戰，支持英格蘭的球迷較多，有球迷穿上英格蘭國家隊球衣，提早到場霸位，氣氛熱鬧。

現場所見，球迷聚集於商場中庭觀看大螢幕直播，不時揮動國旗及高呼口號，為支持球隊打氣。雖然今仗只是季軍戰，但無阻球迷捱夜到場觀戰，不少人更攜同親友一同感受世界盃氣氛。

由於賽事於凌晨舉行，商場附近一間快餐店亦通宵營業，不少球迷於開賽前到店內購買食物及飲品。

與伴侶前來的王小姐指，凌晨4時許特意到奧海城觀戰，支持英格蘭多年，希望球隊今仗擊敗法國奪得季軍。他們表示，雖然並非居於區內，但欣賞商場安排完善，不但提供直播，亦向球迷派發打氣旗幟，氣氛不俗，因此特意前來支持，今仗已是他們今屆世界盃第二次到場睇波。她透露，明日凌晨的決賽亦會再到場觀戰，屆時將支持西班牙。

手持英格蘭國旗的吳同學則表示，凌晨3時45分已抵達商場，擔心太遲到場會沒有座位。他說，今次是首次到奧海城睇波，認為現場氣氛很好，指附近麥當勞通宵營業，令他感到滿意。他雖然沒有特別支持法國或英格蘭，但預計法國將以2比1取勝，並看好阿根廷最終奪得今屆世界盃冠軍。他當晚與同學一同到場觀戰，希望感受世界盃熱鬧氣氛。