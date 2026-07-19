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尖沙咀「黑玻璃」寶馬惹警截查 揭21歲男涉瞞母「偷車」停牌期間駕駛等3罪被捕

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更新時間：01:23 2026-07-19 HKT
發佈時間：01:23 2026-07-19 HKT

尖沙咀昨日（18日）深夜發生一宗違反停牌令及無牌駕駛案件。一名處於停牌期內的21歲青年，涉嫌私自駕駛母親的寶馬私家車外出，因車窗玻璃顏色過深引起警方注意，截查下被揭發無牌駕駛。警方經調查後將其當場拘捕，案件已交由刑事調查隊跟進。

事發於周六（18日）晚上約11時38分，西九龍總區交通部人員在尖沙咀一帶執勤，當巡邏至漆咸道南與柯士甸道交界時，發現一輛沿漆咸道南行駛的銀色寶馬私家車，其車窗玻璃貼有較深色鍍膜，懷疑「黑玻璃」違反道路條例，遂上前將車輛截停調查。

涉案的21歲李姓男司機被截停後接受調查，現場消息指其通過了酒精及藥物測試，並無受酒精或藥物影響駕駛。然而，當警員透過電台查核其身份證資料時，發現李男正被法庭判處停牌期間。警方亦聯絡上涉事寶馬私家車的登記車主（即李男的55歲吳姓母親）。吳婦接獲警方通知後驚悉事件，並明確向警方表示，從未授權兒子駕駛該輛寶馬私家車。

由於李男在停牌期間無牌駕駛，且車輛在未獲授權下使用、不具備有效第三者保險，警員當場向李男鎖上手銬並予以拘捕， 他涉嫌無牌駕駛、在取消資格期間駕駛及沒有第三者風險保險而使用車輛三罪案，被帶返警署扣留調查，案件由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進調查。

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