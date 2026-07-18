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中年漢慶生日飲醉大鬧寶勒巷 財物掉馬路失控大叫 遭4警按地制服拘捕

突發
更新時間：23:19 2026-07-18 HKT
發佈時間：23:19 2026-07-18 HKT

尖沙咀今日（18日）凌晨發生公眾地方擾亂秩序事件。網上流傳一段影片，片中見到一名男子被數名警員合力制服按在地上，其間男子不停掙扎並大叫：「救我呀！X你老X！佢兇我呀！」，而在旁的警員則表示：「你冷靜啲先啦先生！」

片段長約24秒，現場為尖沙咀寶勒巷一間小食店對開。片段中，3名軍裝警與一名便衣警，合力將一名男子壓制在地上，其間有警員單膝跪在男子臀部，亦有警員協助壓住男子。男子情緒激動，不斷掙扎咆哮，甚至一度高呼「X你老X！佢兇我呀！」而在旁的警員則表示：「你冷靜啲先啦先生！」

據了解，一名49歲姓周男子與朋友於附近一間酒店慶祝生日後飲醉，於今日凌晨約1時許獨自離開酒店，當走至寶勒巷與赫德道交界時，他將自己的個人財物掉到馬路及行人路，並大叫大嚷，造成滋擾，途人報案。警方接報到場見涉案男子在街上失控大叫，阻塞交通，多番勸喻無效後將他制服，周男涉嫌公眾地方擾亂秩序被捕，其後被送往伊利沙伯醫院檢查，案件交由油尖警區調查隊第3隊接手調查。

 

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