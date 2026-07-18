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中年漢大鬧尖沙咀寶勒巷 失控大叫阻塞交通 遭4警按地制服拘捕

突發
更新時間：23:19 2026-07-18 HKT
發佈時間：23:19 2026-07-18 HKT

尖沙咀今日（18日）凌晨發生公眾地方擾亂秩序事件。網上流傳一段影片，片中見到一名男子被數名警員合力制服按在地上，其間男子不停掙扎並大叫：「救我呀！X你老X！佢兇我呀！」，而在旁的警員則表示：「你冷靜啲先啦先生！」

片段長約24秒，現場為尖沙咀寶勒巷一間小食店對開。片段中，3名軍裝警與一名便衣警，合力將一名男子壓制在地上，其間有警員單膝跪在男子臀部，亦有警員協助壓住男子。男子情緒激動，不斷掙扎咆哮，甚至一度高呼「X你老X！佢兇我呀！」而在旁的警員則表示：「你冷靜啲先啦先生！」

警方表示事發時間為今日凌晨1時05分，一名男子在寶勒巷與赫德道交界懷疑打人，警員接報到場未見有人遇襲，但見涉案男子在街上失控大叫，阻塞交通，多番勸喻無效後決定將他制服。該名49歲姓周男子涉嫌公眾地方擾亂秩序被捕，其後被送往伊利沙伯醫院檢查，案件交由油尖警區調查隊第3隊接手調查。

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