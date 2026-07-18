警新界南暑假前夕反罪惡 設路障巡酒吧拘85人 最細得16歲

新界南總區行動部、刑事部、交通部及無人機隊，聯同沙田警區、葵青警區、荃灣警區、大嶼山警區及機場警區，在7月17日至18日凌晨，進行代號「熾風」(RAGINGSTORM)的反罪惡行動，於暑假前夕針對新界南總區內的罪惡活動及涉及使用車輛的罪案進行重點打擊。警方在區內多個策略性地點設置路障，截查可疑車輛，同時進行反罪惡行動，巡查多間酒吧、遊戲機中心及其他目標處所。行動中，警方共拘捕49名本地男子、29名本地女子、2名內地男子、2名內地女子、3名非華裔男子，年齡介乎16至87歲。



被捕人分別涉及非法收受賭注、經營賭博場所、在賭博場所內賭博、酒後駕駛、管有第一部毒藥、管有危險藥物、聘用非法勞工及違反逗留條件等罪行。行動中，警方共檢獲超過7萬元賭款、大量賭博工具（包括釣魚機及麻雀枱）、超過2萬粒懷疑第一部毒藥，當中包括俗稱「白瓜子」的佐匹克隆，以及少量大麻花。