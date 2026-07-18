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紅磡露宿婆婆｜29歲男涉襲擊被捕 與婆婆素有積怨疑不滿對方影響市容

突發
更新時間：21:21 2026-07-18 HKT
發佈時間：21:21 2026-07-18 HKT

紅磡觀音廟一名露宿街頭多年的婆婆周三（15日）晚上被人淋潑凍水欺凌，引起本港廣泛關注。警方經調查後拘捕一名29歲姓陳男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害（AOABH），正調查其犯案動機。

警方表示7月16日凌晨約零時30分接獲一名途人報案，指一名女子在紅磡差館里1至5號對開懷疑被人淋潑不明液體。人員接報到場，該名本地女子拒絕送院接受檢查及治理，案件列作「投訴滋擾」。

其後，警方今日（18日）上午約10時30分再接獲一名男子報案，指發現該名女子在觀音街10號對開遊蕩，腿部受傷，要求警方到場協助。人員接報到場，該名女子清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理。

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紅磡警區特遣隊人員經翻查大量閉路電視，包括銳眼計劃的閉路電視及進行情報分析，至今日（18日）下午4時57分在紅磡區拘捕一名29歲姓陳男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害（AOABH）。調查顯示，被捕人涉嫌在7月15日晚上向該名女子淋潑不明液體並於7月16日晚上強行拖走該女子。

該名被捕男子已被暫控相關罪名，案件將於7月20日上午在九龍城裁判法院提堂，案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊繼續跟進。據了解，被捕男子與露宿婆婆素有積怨，疑不滿婆婆影響市容，遂向她潑淋凍水。

 

 


 

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