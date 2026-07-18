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黃大仙踢拖男手持菜刀遊蕩 大叫「做人無意義」 警持盾牌制服

突發
更新時間：20:28 2026-07-18 HKT
發佈時間：20:28 2026-07-18 HKT

黃大仙一名男子手持菜刀在平台遊蕩，嚇煞街坊！網上流傳一段影片，片中見到一名身穿T恤短褲及拖鞋的男子坐在竹園南邨的平台石壆上，四處張望，不少街坊嚇得爭相走避。

片段見到，多名戴頭盔的警員持盾牌趕至，要求男子放下菜刀。男子初時聽從指示將菜刀放下，其間有警員趁機取走菜刀，惟他突然情緒激動，大叫：「我做人無意義㗎」，未幾警員將他帶到附近樓梯冷靜並了解情況。

警方指事件發生於今日（18日）下午5時許，警方接獲竹園商場的保安報案，指一名20多歲男子於平台位置用利刀𠝹手自殘，其間亦有市民向警方報警，指男子手持利刀在邨內遊蕩。警員接報到場勸服男子，並將他送往伊利沙伯醫院治理及檢查。

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